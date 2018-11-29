Новым фильмом по мотивам игры Call of Duty займется сценарист "Черной Пантеры"

Компания Activision Blizzard Studios активно работает над сиквелом к фильму Call of Duty. И в сети появилась информация о том, кто станет сценаристом новой ленты.

Об этом сообщает Variety.

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Для фильма пока еще не подобрали актеров, однако компания определилась с тем, кто напишет сценарий к ленте. Новым сценаристом сиквела Call of Duty станет Джо Роберт Коул, известный своей работой над фильмом "Черная Пантера".

Трейлер фильма "Черная Пантера" - смотрите видео

Кроме того, ранее Blizzard наняла режиссера Стефано Соллиму. Среди известных работ Соллимы боевик "Убийцы 2. Против всех" и сериал "Гомморра". Кроме того, режиссер уже определился с претендентами на главную роль в новом фильме по мотивам шутера Call of Duty, ими стали Том Харди и Крис Пейн. Правда, переговоры с актерами еще не начались.

Отметим, Blizzard запланировала начало съемок сиквела Call of Duty на 2019 год.

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