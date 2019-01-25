Нужно работать еще больше, – Маск разослал работникам письмо в 1 часу ночи

Глава компании Tesla Маск ранее уже показывал, что является трудоголиком. Например недавно он заявлял, что иногда ему приходилось ночевать на заводе. Похоже и ныне CEO Tesla сильно пересиживает на работе.

Как пишет издание inc.com, Маск разослал работникам письмо на электронные почты в 1:20 ночи. В письме Маск перечислил главные достижения компании за последние несколько лет.

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В этом же сообщении он сказал об увольнении некоторых работников – всего 7% от всего штата. Остальных подчиненных призвал работать гораздо больше, чем другие производители автомобилей, чтобы их компания выдерживала конкуренцию.

Чем аргументировал

"Есть много компаний, которые могут предложить лучший баланс между работой и личной жизнью, так как они являются большими или работают в отраслях, с не в такой жесткой конкуренцией", – объяснил позицию Маск.

Главный вызов для Tesla – сделать электрокары и батареи конкурентными для работающих на топливе, ведь электрокары все еще слишком дороги для большинства людей.

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