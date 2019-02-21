NVIDIA GeForce GTX 1650: "зеленые" представят новую бюджетную видеокарту

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NVIDIA GeForce GTX 1650: характеристики
NVIDIA GeForce GTX 1650: характеристики / Фото из открытых источников

Уже 22 февраля стартует продажа графических ускорителей NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti из семейства Turing, которые лишены поддержки DirectX Raytracing. Однако это не единственная видеокарта серии GeForce GTX, которую представят в ближайшее время.

Характеристики. Согласно данным источников портала VideoCardz, в следующем месяце состоится дебют ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1650. В качестве наиболее вероятных сроков его релиза указывается конец марта, а "сердцем" новой видеокарты должен стать 12-нанометровый графический процессор NVIDIA TU117.

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Ранние истоки свидетельствуют о наличии у него 896 ядер CUDA и 128-битной шины памяти. По предварительной информации, NVIDIA GeForce GTX 1650 получит 4 ГБ оперативной памяти видео стандарта GDDR5 и будет доступна по цене от 179 долларов (около 4900 гривен).


Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce GTX 16 серии

 Детали про GeForce GTX 1660. Что касается NVIDIA GeForce GTX 1660 в основу которой ляжет урезанный вариант кристалла NVIDIA TU116, то информатор пока не располагает сведениями о данной видеокарте. Ранее сообщалось, что в ее распоряжении числятся 1280 ядер CUDA, а также 3 или 6 ГБ памяти GDDR5 с 192-битной шиной. Рекомендованная цена новинки составит около 229 долларов (примерно 6200 гривен).

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Теги: Техно Цены Видеокарти Гаджеты NVIDIA
Источник: 24 Канал
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