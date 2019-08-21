NVIDIA GeForce Now будет поддерживать RTX и выйдет на Android

На выставке Gamescom 2019 корпорация NVIDIA рассказала о развитии облачного игрового сервиса GeForce Now. В частности, «зеленый» чипмейкер анонсировал запуск первых серверов с поддержкой RTX.

Трассировка лучей на GeForce Now. Как сообщает Overclockers, пользователи GeForce Now в ближайшее время смогут лично оценить качество эффектов на базе трассировки лучей, не покупая одну из дорогих видеокарт линейки GeForce RTX.

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Сначала платформа GeForce Now с поддержкой набора технологий NVIDIA RTX будет доступна геймерам из США и Германии. Однако чипмейкер заверил, что совсем скоро новое аппаратное обеспечение будет внедрено во всех крупных дата-центрах, принадлежащих компании. Сейчас в них используются GPU прошлого поколения.

GeForce Now на Android. Еще одним важным этапом развития GeForce Now станет дебют сервиса на мобильных устройствах под управлением Android. "Зеленый" чипмейкер продемонстрировал работу в соответствующей программе журналистам на Gamescom 2019, пообещав открыть доступ широкой публике к концу этого года.

Что нужно для запуска GeForce Now? Следует иметь в виду, что для большинства проектов по сервису GeForce Now при игре на мобильном устройстве понадобится Bluetooth-манипулятор. В список поддерживаемых устройств вошли контролеры Shield, Razer Raiju Mobile, Steelseries Stratus Duo и Glap Gamepad.

Разумеется, чтобы воспользоваться облачным игровым сервисом NVIDIA в первую очередь необходимо стабильное подключение к интернету.

Что такое Gamescom?

Это ежегодная международная выставка видеоигр, которая проходит в Кельне. Ее начали в 2009 году. Gamescom ориентирована на людей, имеющих отношение к видеоиграм: потребителей, фанатов, издателей, журналистов и торговых профессионалов. Gamescom является второй по величине в мире игровым событием, насчитывая в общей сложности 370 000 посетителей. На первом месте располагается еще одно масштабное игровое мероприятие – Asia Game Show.



В этом году выставка проходит в Кельне с 20 по 24 августа.

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