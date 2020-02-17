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NVIDIA показала новые видеокарты GeForce RTX: фото

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NVIDIA показала новые видеокарты GeForce RTX / Unsplash

Задолго до презентации новых видеокарт компания NVIDIA опубликовала изображение неанонсированного видеоадаптера семейства GeForce RTX. Хотя компания лишь намекнула на выпуск девайса, инсайдеры уже поделились списком характеристик новинки.

Что известно о тизере

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Информацию о будущей новинке раскрыли в ходе короткого диалога, который состоялся между NVIDIA и разработчиками Cyberpunk 2077 в Twitter, сообщает  Wccftech.

На вопрос, не намерен ли производитель видеокарт выпустить графический адаптер, посвященный будущей игре, компания ответила размытой картинкой с изображением неназванной модели GPU. Хотя снаружи кожух и система охлаждения новой GeForce соответствуют эталонной RTX 2080 Ti, окраска ее корпуса напоминает стилистику оформления будущего игрового релиза.


Тизер новых видеокарт линейки GeForce RTX

Характеристики флагманской видеокарты

По слухам, изменением цветовой схемы вендор может не ограничиться, и представит GeForce RTX 2080 Ti Super, которой приписывают 4608 ядер CUDA, 288 текстурных блоков, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 384-битной шиной и пропускной способностью 16 Гбит / с, а также 576 тензорных и 72 RT-ядра для трассировки лучей.

Дата анонса

По данным других источников, речь может идти о быстром анонсе архитектуры Ampere, который ожидается уже в марте на выставке GTC 2020.

Представители NVIDIA подробной информации о названии и характеристиках новой видеокарты не сообщили.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Видеокарти NVIDIA Техно Гаджеты
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