Объявили победителей премии Google Play Awards 2019: список лучших приложений
Уже во вторник, 7 мая, начнется масштабная конференция для разработчиков Google I/O 2019. В связи с этим событием поисковый гигант опубликовал список приложений, которые стали лучшими в ежегодной номинации Google Play Awards.
Как сообщает 9to5google, корпорация ежегодно выбирает и награждает лучшие программные релизы прошлого года в различных категориях.
Читайте также: Google I/O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
Главные победители. На волне успешного дебюта фильма "Мстители: Финал" звание прорывной игры года ожидаемо пошло MARVEL Strike Force, а в номинации "Самая красивая игра" победу одержала Shadowgun Legends.
Победители премии Google Play Awards 2019
Неожиданным лауреатом премии "Прорыв года" среди приложений стал сервис SLOWLY, имитирующий классическую бумажную переписку в цифровую эпоху. Впрочем, не отстал от него и куда более технологичный чатбот Woebot, который выполняет роль личного психолога владельца гаджета.
Не забыли разработчики и о пользователях с ограниченными возможностями – приложение Envision AI предназначено для людей с нарушениями зрения и способно распознавать текст, предметы и даже лица "глазами" смартфона.
Анонс конференции Google I/O 2019 – смотрите видео
Полный список победителей премии Google Play Awards 2019 во всех номинациях:
- Лучшее приложение для цифрового благополучия: Woebot
- Лучшее приложение для людей с ограниченными возможностями: Envision AI
- Лучшее приложение социальной направленности: Wisdo
- Лучшее оригинальное приложение: SLOWLY
- Лучшая графика в игре: Shadowgun Legends
- Лучшая игра: MARVEL Strike Force
- Лучшая инди-игра: Tick Tock: A Tale for Two
- Лучшее развлекательное приложение: Neverthink
- Выдающийся стартап: Canva
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно