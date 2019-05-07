Объявили победителей премии Google Play Awards 2019: список лучших приложений

Уже во вторник, 7 мая, начнется масштабная конференция для разработчиков Google I/O 2019. В связи с этим событием поисковый гигант опубликовал список приложений, которые стали лучшими в ежегодной номинации Google Play Awards.

Как сообщает 9to5google, корпорация ежегодно выбирает и награждает лучшие программные релизы прошлого года в различных категориях.

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Главные победители. На волне успешного дебюта фильма "Мстители: Финал" звание прорывной игры года ожидаемо пошло MARVEL Strike Force, а в номинации "Самая красивая игра" победу одержала Shadowgun Legends.



Победители премии Google Play Awards 2019

Неожиданным лауреатом премии "Прорыв года" среди приложений стал сервис SLOWLY, имитирующий классическую бумажную переписку в цифровую эпоху. Впрочем, не отстал от него и куда более технологичный чатбот Woebot, который выполняет роль личного психолога владельца гаджета.

Не забыли разработчики и о пользователях с ограниченными возможностями – приложение Envision AI предназначено для людей с нарушениями зрения и способно распознавать текст, предметы и даже лица "глазами" смартфона.

Анонс конференции Google I/O 2019 – смотрите видео

Полный список победителей премии Google Play Awards 2019 во всех номинациях:

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