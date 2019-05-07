Объявили победителей премии Google Play Awards 2019: список лучших приложений

39 Читати новину українською
Победители Google Play Awards 2019
Победители Google Play Awards 2019 / Фото из открытых источников

Уже во вторник, 7 мая, начнется масштабная конференция для разработчиков Google I/O 2019. В связи с этим событием поисковый гигант опубликовал список приложений, которые стали лучшими в ежегодной номинации Google Play Awards.

Как сообщает 9to5google, корпорация ежегодно выбирает и награждает лучшие программные релизы прошлого года в различных категориях.

Читайте также: Google I/O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания

Главные победители. На волне успешного дебюта фильма "Мстители: Финал" звание прорывной игры года ожидаемо пошло MARVEL Strike Force, а в номинации "Самая красивая игра" победу одержала Shadowgun Legends.

Google Play Awards 2019
Победители премии Google Play Awards 2019

Неожиданным лауреатом премии "Прорыв года" среди приложений стал сервис SLOWLY, имитирующий классическую бумажную переписку в цифровую эпоху. Впрочем, не отстал от него и куда более технологичный чатбот Woebot, который выполняет роль личного психолога владельца гаджета.

Не забыли разработчики и о пользователях с ограниченными возможностями – приложение Envision AI предназначено для людей с нарушениями зрения и способно распознавать текст, предметы и даже лица "глазами" смартфона.

Анонс конференции Google I/O 2019 – смотрите видео

Полный список победителей премии Google Play Awards 2019 во всех номинациях:

  • Лучшее приложение для цифрового благополучия: Woebot
  • Лучшее приложение для людей с ограниченными возможностями: Envision AI
  • Лучшее приложение социальной направленности: Wisdo
  • Лучшее оригинальное приложение: SLOWLY
  • Лучшая графика в игре: Shadowgun Legends
  • Лучшая игра: MARVEL Strike Force
  • Лучшая инди-игра: Tick Tock: A Tale for Two
  • Лучшее развлекательное приложение: Neverthink
  • Выдающийся стартап: Canva

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
"Нормально, с огоньком сел": вокруг циничного ролика из "Шереметьево" разгорелся скандал
сегодня
2252
Теги: Новости Техно Google Техно Интернет Приложения Google I / O 2019
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
6 мая 22:31 Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
271
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
248
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
371
На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
3 мая 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
208
В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1 мая 08:03 В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1078
Новости
Больше новостей
Залиште відгук