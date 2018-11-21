Обнародовали 5 смартфонов Xiaomi, которые не получат обновление прошивки MIUI

На китайском форуме появилась информация о 5 моделях смартфонов Xiaomi, которые больше не будут получать обновления фирменной оболочки MIUI.

Об этом пишет XDA-Developers.

Информация касается китайской версии, однако скорее всего, это будет касаться и глобальных версий смартфонов.

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Так, обновления MIUI China ROM не получат такие модели:

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Последним официальным релизом для Mi 5 и Note 3 Pro станет MIUI 10.2. Для Mi 4, Mi 4S и Mi 4C – MIUI 10.1.

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