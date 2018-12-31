Обнародовали цену будущего флагманского смартфона Nokia 9

Будущий флагманский смартфон от компании HMG Global – Nokia 9 PureView, который получит сразу 5 модулей основной камеры, будет стоить от 749 евро.

Об этом пишет издание GizmoChina.

Nokia 9 PureView должен быть представлен в конце января, перед выставкой MWC 2019.

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Как сообщает источник, будущий флагман Nokia будет сначала запущен на европейском рынке. Цена телефона составит 749 евро (24 700 гривен) и 799 евро (26 400 гривен) в зависимости от рынка.

Nokia 9 PureView будет работать на топовом процессоре Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Диагональ экрана составит 5,99 дюйма.

Сканер отпечатков пальцев, вероятнее всего, встроят в экран.

Емкость батареи составит 4150 мАч, которая может поддерживать беспроводную зарядку.

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