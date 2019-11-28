Обновление Google Earth: в приложении можно создавать собственные туры по планете

Компания Google добавила новые функции в приложение Google Earth. Теперь пользователи имеют возможность создавать туры на любые темы и по любым уголкам планеты.

Что известно о турах в Google Earth

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Когда компания Google обновила проект Earth в 2017 году, она добавила в него раздел Voyager, в котором предлагались экскурсии по разным уголкам земного шара. Туры в Voyager создавали, например, компании BBC Earth и Sesame Street, что делало проект в целом более полезным для студентов и исследователей, сообщает "Популярная механика".

Теперь Google предоставляет такую возможность всем желающим. Пользователи могут создать презентацию своего тура, используя изображения Street View, текстовые слайды, маркеры мест, визуальные эффекты и так далее.

После публикации любой человек, который нашел тур или получил на него ссылку, может отправиться в созданное другим пользователем виртуальное путешествие, следуя замыслу автора.

Презентация новой функции

На презентации новой функции Google продемонстрировала экскурсию по Италии, посвященную архитектуре эпохи Возрождения, рассказ о реке Гудзон и реконструкцию событий романа "Прогулка двух лун".

Новая возможность, которую компания Google предоставила своим пользователям, превращает проекты Maps и Earth в некое подобие социальной сети, в которой каждый может поделиться своим путешествием, будь то прогулка вокруг дома или вокруг мира.

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Как создать собственный тур в Google Earth

Для создания тура в Google Earth, необходимо просто перейти в раздел "Проекты" и выбрать точку на карте. Работать над туром можно неограниченное количество времени, так как все черновики проекта будут храниться на Google Диске.

Как создать свой тур в Google Earth – смотрите видеоинструкцию

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