Мессенджер Telegram получил существенное обновление: фото и видео

Популярный мессенджер Telegram объявил о выпуске крупного обновления. В частности, разработчики добавили новые анимированные эмодзи, быстрый просмотр медиа и новые профили.

Новый дизайн профилей

Обновление превращает профили в "одну из самых функциональных и прекрасных" секций приложения. Теперь в информацию о пользователе можно добавить ссылки, видео, фото и прочее. Выложенные медиа расположены на странице профиля, а чтобы увеличить главное фото, нужно провести вниз.

Быстрый просмотр медиа

Чтобы просматривать фото, нужно нажать на левый или правый край экрана. А чтобы посмотреть фото собеседника в полноэкранном режиме, нужно просто нажать на фото.

Люди рядом 2.0

Разработчики обновили функцию People Nearby. Она поможет найти друзей поблизости или даже организовать встречу.

Новые функции в Telegram

Также пользователь может открыть свой профиль. Для этого нужно зайти в "Контакты", а далее "Найти людей поблизости". Людям, которых вы нашли через People Nearby, можно отправить сообщение, позвонить, просмотреть профиль с фотографиями и тому подобное.

Кроме того, приложение получило новые романтические анимированные эмодзи. Это в компании приурочили ко Дню Валентина.

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