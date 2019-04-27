Очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier 600G получил поддержку в 18 миллионов долларов

Компания Xiaomi поделилась впечатляющими результатами продаж очистителя воды Mi Water Purifier 600G на краудфандинговий платформе Youpin.

Производитель опубликовал постер, в котором говорится, что продукт собрал 18.4 миллионов долларов всего за неделю.

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Стоимость товара примерно 372 доллара. Новинка стала хитом продаж, поэтому уже в ближайшее время Xiaomi планирует выпустить ее на рынок для массового потребителя.



Чем особый умный очиститель воды от Xiaomi

Mi Water Purifier 600G – это фильтр с четырехуровневой системой "умной" очистки, которая способна убирать из воды ржавчину, тяжелые металлы и бактерии. Для этого разработчики используют технологию Reverse Osmosis, которая не пропускает вещества размером 0.001-0.0001 мкм.

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