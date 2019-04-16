Официально: Sony рассказала об особенностях PlayStation 5

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Sony рассказала об особенностях PlayStation 5
Sony рассказала об особенностях PlayStation 5 / unsplash

Слухи о новой PlayStation ходят в сети уже очень давно, однако никаких официальных заявлений со стороны Sony не было. Однако, корпорация решила положить конец слухам и рассказала некоторые детали о PlayStation 5.

Архитектор PlayStation Марк Серни подтвердил, что компания не намерена останавливаться на PS4, и поделился с журналистами портала Wired долгожданной информацией о том, что же будет собой представлять консоль следующего поколения.

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Название и дата анонса. У новой PlayStation пока нет официального названия, хотя геймеры наверняка удивятся, если это будет не PS5. Кроме того, ожидать новинку в магазинах в ближайшее время точно не стоит: о релизе в 2019 году не может быть и речи.

Разработка игр и основные особенности. Впрочем, некоторые студии начали работу над играми для приставки, а Sony взялась за рассылку девкитов. Марк Серни, который спроектировал PlayStation 4, вновь выступил в этой роли, уже для преемника своего предыдущего творения – и он же поделился главными фактами об устройстве.

PlayStation 5
Вероятный концепт PlayStation 5

  • Процессор – AMD Ryzen третьего поколения на архитектуре ZEN2, техпроцесс 7 нм.
  • Видеоадаптер – на базе AMD Navi, с кастомными модификациями и поддержкой трассировки лучей, техпроцесс 7 нм.
  • Новая звуковая подсистема с поддержкой 3D-Audio.
  • Текущий PSVR совместимый с консолью. Возможно, гарнитура будет перевыпущена чуть позже.

Упоминается также, что Sony нравятся SSD, но у PS5 будет "что-то особенное". Не исключено, что речь о гибридном носителе (HDD + SSD-кэш или HDD + Optane-кэш).

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Серни привел конкретный пример того, как новое решение влияет на скорость загрузки: в игре Spider Man при быстром перемещении она увеличилась более чем в 15 раз.

via GIPHY

Кроме того, следующая приставка будет иметь физические носители, но пока не сообщается, какие именно. Зато наверняка известно, что новая PlayStation не станет полностью цифровой. Кроме того, Sony обеспечила совместимость с PS4. Никакой информации о сервисах, ценах, онлайн-составляющих или играх пока нет.

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Теги: Новости Техно Техно Sony Гаджеты PlayStation Игры
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