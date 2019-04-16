Официально: Sony рассказала об особенностях PlayStation 5

Слухи о новой PlayStation ходят в сети уже очень давно, однако никаких официальных заявлений со стороны Sony не было. Однако, корпорация решила положить конец слухам и рассказала некоторые детали о PlayStation 5.

Архитектор PlayStation Марк Серни подтвердил, что компания не намерена останавливаться на PS4, и поделился с журналистами портала Wired долгожданной информацией о том, что же будет собой представлять консоль следующего поколения.

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Название и дата анонса. У новой PlayStation пока нет официального названия, хотя геймеры наверняка удивятся, если это будет не PS5. Кроме того, ожидать новинку в магазинах в ближайшее время точно не стоит: о релизе в 2019 году не может быть и речи.

Разработка игр и основные особенности. Впрочем, некоторые студии начали работу над играми для приставки, а Sony взялась за рассылку девкитов. Марк Серни, который спроектировал PlayStation 4, вновь выступил в этой роли, уже для преемника своего предыдущего творения – и он же поделился главными фактами об устройстве.



Вероятный концепт PlayStation 5

Процессор – AMD Ryzen третьего поколения на архитектуре ZEN2, техпроцесс 7 нм.

– AMD Ryzen третьего поколения на архитектуре ZEN2, техпроцесс 7 нм. Видеоадаптер – на базе AMD Navi, с кастомными модификациями и поддержкой трассировки лучей, техпроцесс 7 нм.

– на базе AMD Navi, с кастомными модификациями и поддержкой трассировки лучей, техпроцесс 7 нм. Новая звуковая подсистема с поддержкой 3D-Audio.

с поддержкой 3D-Audio. Текущий PSVR совместимый с консолью. Возможно, гарнитура будет перевыпущена чуть позже.

Упоминается также, что Sony нравятся SSD, но у PS5 будет "что-то особенное". Не исключено, что речь о гибридном носителе (HDD + SSD-кэш или HDD + Optane-кэш).

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Серни привел конкретный пример того, как новое решение влияет на скорость загрузки: в игре Spider Man при быстром перемещении она увеличилась более чем в 15 раз.

Кроме того, следующая приставка будет иметь физические носители, но пока не сообщается, какие именно. Зато наверняка известно, что новая PlayStation не станет полностью цифровой. Кроме того, Sony обеспечила совместимость с PS4. Никакой информации о сервисах, ценах, онлайн-составляющих или играх пока нет.

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