Официальные системные требования к игре Chernobylite опубликовали в сети
Польская студия The Farm 51 на официальной странице игры Chernobylite в Steam опубликовала системные требования к проекту. Разработчики обещают в хорроре свободное исследование мира, сложные бои, нелинейный сюжет и карту мира, созданную на основе реальных снимков и 3D-сканирования зоны отчуждения.
Как сообщает Overclockers, под управлением игрока окажется физик, бывший сотрудник Чернобыльской АЭС, который возвращается в Зону через 30 лет с целью отыскать пропавшего там близкого человека.
Читайте также: Разработчики поделились невероятными достижениями игры Apex Legends
Что касается системных требований Chernobylite, то они выглядят вполне обыденно как для современной игры. Геймерам потребуется 4-ядерный процессор Intel (или аналог AMD), от 8 ГБ оперативной памяти и относительно свежая видеокарта уровня GeForce GTX 770 и выше.
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows 7 SP1 (64-бит);
Процессор: Intel Core i5-2500K;
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870;
Оперативная память: 8 ГБ;
Версия DirectX: 11;
Свободное место на жестком диске: 45 ГБ.
Рекомендуемые системные требования
Операционная система: Windows 7 / 8 / 10 (64-бит);
Процессор: Intel Core i7-4790K;
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290;
Оперативная память: 16 ГБ;
Версия DirectX: 12;
Свободное место на жестком диске: 45 ГБ.
Трейлер Chernobylite – смотрите видео
Что известно о Chernobylite?
Это однопользовательская научно-фантастическая видеоигра в жанре "ужасы с элементами выживания". Релиз хоррора о ЧАЭС запланировали на август 2019 года. Пока подтверждена лишь PC-версия Chernobylite, по выходу игры на PlayStation и Xbox пока нет информации. Отметим, "чернобылит" – это неофициальное название ортосиликата циркония с высоким содержанием урана в виде лавообразного материала, образовавшегося в результате расплавления активной зоны четвертого реактора ЧАЭС.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно