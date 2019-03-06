Официальные системные требования к игре Chernobylite опубликовали в сети

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Chernobylite: сюжет, системные требования, трейлер
Chernobylite: сюжет, системные требования, трейлер / Скриншот из игры

Польская студия The Farm 51 на официальной странице игры Chernobylite в Steam опубликовала системные требования к проекту. Разработчики обещают в хорроре свободное исследование мира, сложные бои, нелинейный сюжет и карту мира, созданную на основе реальных снимков и 3D-сканирования зоны отчуждения.

Как сообщает Overclockers, под управлением игрока окажется физик, бывший сотрудник Чернобыльской АЭС, который возвращается в Зону через 30 лет с целью отыскать пропавшего там близкого человека.

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Что касается системных требований Chernobylite, то они выглядят вполне обыденно как для современной игры. Геймерам потребуется 4-ядерный процессор Intel (или аналог AMD), от 8 ГБ оперативной памяти и относительно свежая видеокарта уровня GeForce GTX 770 и выше.

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7 SP1 (64-бит);
Процессор: Intel Core i5-2500K;
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870;
Оперативная память: 8 ГБ;
Версия DirectX: 11;
Свободное место на жестком диске: 45 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

Операционная система: Windows 7 / 8 / 10 (64-бит);
Процессор: Intel Core i7-4790K;
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290;
Оперативная память: 16 ГБ;
Версия DirectX: 12;
Свободное место на жестком диске: 45 ГБ.

Трейлер Chernobylite – смотрите видео

Что известно о Chernobylite?
Это однопользовательская научно-фантастическая видеоигра в жанре "ужасы с элементами выживания". Релиз хоррора о ЧАЭС запланировали на август 2019 года. Пока подтверждена лишь PC-версия Chernobylite, по выходу игры на PlayStation и Xbox пока нет информации. Отметим, "чернобылит" – это неофициальное название ортосиликата циркония с высоким содержанием урана в виде лавообразного материала, образовавшегося в результате расплавления активной зоны четвертого реактора ЧАЭС.

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Теги: Техно Игры Новости Техно Steam Чернобыль
Источник: 24 Канал
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