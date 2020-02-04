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Сбой в работе Oll.tv: сервис временно перестал работать

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Сбой в работе Oll.tv / apkpure.com

Популярный видеосервис Oll.tv перестал работать. Вечером 3 февраля возникли сбои в работе Oll.tv из-за проблем в одном из ключевых элементов системы.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

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В чем проблема

Как пояснили в сервисе, 3 февраля около 17:40 предоставление сервисов Oll.tv было приостановлено по техническим причинам на одном из ключевых коммуникационных элементов платформы.

Проблемы возникли во время работ по модернизации и расширению оборудования.

"Всего несколько недель осталось до планового перезапуска платформы в более мощной и отказоустойчивой конфигурации. Мы приносим свои извинения нашим абонентам за этот неприятный инцидент и обязательно сделаем все возможное, чтобы компенсировать возможные неудобства приятными бонусами", – заявил директор компании Digital Screens (Oll.tv) Борис Данилов.

Когда Oll.tv заработает

Компания уже работает над исправлением проблем. Сервис должен возобновить работу к вечеру 4 февраля.

Как известно, "Медиа Группа Украина", в состав которой входит Oll.tv, планировала улучшить качество предоставления услуги Oll.tv и увеличить его мощность в четыре раза, чтобы платформа не давала сбоев во время трансляции футбольных матчей.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Интернет
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