OnePlus 7 Pro получил новую прошивку, которая значительно улучшила камеру
Компания OnePlus начала распространять новую прошивку OxygenOS 9.5.7. Она уже доступна для нового флагманского смартфона OnePlus 7 Pro, который уже получил до этого несколько обновлений.
Улучшенная камера. Одно из главных обновлений, которое получил смартфон, касается камеры.
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Основные улучшения:
- Общая контрастность и цветопередача
- Согласованность баланса белого
- Высокая точность и стабильность автофокусировки
- Исправлена проблема с зеленоватым тоном в некоторых сценах при слабом освещении
- Исправлена проблема шума в некоторых сценах с включенным HDR
- Контрастность и насыщенность цвета при использовании ультраширокого объектива
- Выше четкость и шумоподавление в условиях низкой освещенности при использовании ультраширокого объектива
- Четкость и шумоподавление при использовании телеобъектива
- Четкость и цвет в ночном режиме Nightscape
- Улучшена яркость и четкость в условиях крайне слабого освещения в режиме Nightscape.
Обновления распространяются поэтапно, в каждом из регионов мира, и в целом займут несколько дней.
Смартфон OnePlus 7 Pro отимав еще лучшую камеру
Кроме того, новая прошивка улучшила работу дисплея, качество звука для голосовых вызовов из сторонних приложений, работу двойного нажатия для активации дисплея и сенсорную чувствительность экрана.
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