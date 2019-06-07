OnePlus 7 Pro получил новую прошивку, которая значительно улучшила камеру

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Камера OnePlus 7 Pro стала лучше с нвоой прошивкой OxygenOS 9.5.7
OnePlus 7 Pro получил новую прошивку / mashable.com

Компания OnePlus начала распространять новую прошивку OxygenOS 9.5.7. Она уже доступна для нового флагманского смартфона OnePlus 7 Pro, который уже получил до этого несколько обновлений.

Улучшенная камера. Одно из главных обновлений, которое получил смартфон, касается камеры.

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Основные улучшения:

  1. Общая контрастность и цветопередача
  2. Согласованность баланса белого
  3. Высокая точность и стабильность автофокусировки
  4. Исправлена ​​проблема с зеленоватым тоном в некоторых сценах при слабом освещении
  5. Исправлена ​​проблема шума в некоторых сценах с включенным HDR
  6. Контрастность и насыщенность цвета при использовании ультраширокого объектива
  7. Выше четкость и шумоподавление в условиях низкой освещенности при использовании ультраширокого объектива
  8. Четкость и шумоподавление при использовании телеобъектива
  9. Четкость и цвет в ночном режиме Nightscape
  10. Улучшена яркость и четкость в условиях крайне слабого освещения в режиме Nightscape.

Обновления распространяются поэтапно, в каждом из регионов мира, и в целом займут несколько дней.

OnePlus 7 Pro
Смартфон OnePlus 7 Pro отимав еще лучшую камеру

Кроме того, новая прошивка улучшила работу дисплея, качество звука для голосовых вызовов из сторонних приложений, работу двойного нажатия для активации дисплея и сенсорную чувствительность экрана.

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Теги: Техно Новости Техно OnePlus Смартфоны
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