OnePlus 7 Pro получил новую прошивку, которая значительно улучшила камеру

Компания OnePlus начала распространять новую прошивку OxygenOS 9.5.7. Она уже доступна для нового флагманского смартфона OnePlus 7 Pro, который уже получил до этого несколько обновлений.

Улучшенная камера. Одно из главных обновлений, которое получил смартфон, касается камеры.

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Основные улучшения:

Общая контрастность и цветопередача Согласованность баланса белого Высокая точность и стабильность автофокусировки Исправлена ​​проблема с зеленоватым тоном в некоторых сценах при слабом освещении Исправлена ​​проблема шума в некоторых сценах с включенным HDR Контрастность и насыщенность цвета при использовании ультраширокого объектива Выше четкость и шумоподавление в условиях низкой освещенности при использовании ультраширокого объектива Четкость и шумоподавление при использовании телеобъектива Четкость и цвет в ночном режиме Nightscape Улучшена яркость и четкость в условиях крайне слабого освещения в режиме Nightscape.

Обновления распространяются поэтапно, в каждом из регионов мира, и в целом займут несколько дней.



Смартфон OnePlus 7 Pro отимав еще лучшую камеру

Кроме того, новая прошивка улучшила работу дисплея, качество звука для голосовых вызовов из сторонних приложений, работу двойного нажатия для активации дисплея и сенсорную чувствительность экрана.

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