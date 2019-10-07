Онлайн-магазин Rozetka поменял политику выдачи товаров: что об этом известно

121 Читати новину українською
Онлайн-магазин Rozetka поменял политику выдачи товаров
Онлайн-магазин Rozetka поменял политику выдачи товаров / unsplash

Онлайн-магазин Rozetka изменил политику, которая касается выдачи заказов из магазинов. Заметим, ранее услуга самовывоза была бесплатной, однако теперь за это тоже придется платить.

Как сообщает ITC.UA, такое нововведение касается только розничных магазинов Rozetka, и придется платить только за товары на сумму меньше 300 гривен. Кроме того, такая услуга обойдется всего в 10 гривен.

Читайте также: Украинцы создали стартап, который улучшает обслуживание в кафе

Из-за того, что многие заказы приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным,
– подчеркнули в пресс-службе Rozetka.ua.

В Rozetka.ua особо подчеркивают, что заказ по-прежнему можно бесплатно забирать с почтоматов или мобильных точек выдачи.


Услуга самовывоза в Rozetka теперь платная

В целом этот шаг, как и само объяснение, выглядит, мягко говоря, странным. Удивление вызывает как подход, так и сумма. Пожалуй, единственным логичным объяснением видится желание компании отсечь мелкие заказы и заставить покупателей отовариваться на сумму не менее 300 гривен. Не исключено, что в будущем планку могут поднять выше.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
сегодня
302986
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Всемирная неделя космоса: 7 интересных фактов об Украине и космонавтике
сегодня 10:23 Всемирная неделя космоса: 7 интересных фактов об Украине и космонавтике
Настя Сукач 6520
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
5 октября 22:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 209
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
4 октября 21:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 817
Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
1 октября 13:03 Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
1042
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
29 сентября 22:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
1345
Новости
Больше новостей
Залиште відгук