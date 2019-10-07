Онлайн-магазин Rozetka поменял политику выдачи товаров: что об этом известно

Онлайн-магазин Rozetka изменил политику, которая касается выдачи заказов из магазинов. Заметим, ранее услуга самовывоза была бесплатной, однако теперь за это тоже придется платить.

Как сообщает ITC.UA, такое нововведение касается только розничных магазинов Rozetka, и придется платить только за товары на сумму меньше 300 гривен. Кроме того, такая услуга обойдется всего в 10 гривен.

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Из-за того, что многие заказы приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным,

– подчеркнули в пресс-службе Rozetka.ua.

В Rozetka.ua особо подчеркивают, что заказ по-прежнему можно бесплатно забирать с почтоматов или мобильных точек выдачи.



Услуга самовывоза в Rozetka теперь платная

В целом этот шаг, как и само объяснение, выглядит, мягко говоря, странным. Удивление вызывает как подход, так и сумма. Пожалуй, единственным логичным объяснением видится желание компании отсечь мелкие заказы и заставить покупателей отовариваться на сумму не менее 300 гривен. Не исключено, что в будущем планку могут поднять выше.

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