OPPO Find X2 Pro стал самым производительным смартфоном по версии AnTuTu

В начале марта в рейтинге производительности AnTuTu появился новый лидер – геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G. Однако уже через неделю его обошел OPPO Find X2 Pro, который сразу установил новый рекорд по количеству баллов для платформы Android.

Лидеры рейтинга

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В ходе синтетического тестирования OPPO Find X2 Pro сумел набрать 637 099 очков. Для сравнения, ближайший конкурент Nubia Red Magic 5G, занимающий теперь вторую строчку рейтинга, ранее продемонстрировал результат в 633 724 балла.



Результаты разных тестовOPPO Find X2 Pro

На третьем месте – Black Shark 3 Pro, который набрал 612 651 балл. Примечательно, что все флагманы на базе Snapdragon 865 демонстрируют показатели в более 600 тысяч "попугаев" в AnTuTu.

Особенности смартфона

Кроме быстрого процессора, высокую производительность смартфона OPPO Find X2 Pro обеспечивают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также 512 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0. Еще одной из ключевых особенностей новинки стал большой 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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