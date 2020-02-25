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OPPO готовит смартфон с семью камерами: фото

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OPPO готовит смартфон с семью камерами / LetsGoDigital

Смартфон Nokia 9 Pure View в свое время стал рекордсменом по количеству датчиков основной камеры, но вскоре его достижение может превзойти новый девайс компании OPPO. Китайский вендор запатентовал смартфон, который получит 7 модулей основной камеры.

7 модулей камеры

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Согласно опубликованному документу, блок камер анонсированного устройства расположится по центру задней крышки и будет слегка выступать над ее поверхностью.

Визуально можно определить, что каждый датчик оснащен специальным набором линз для конкретной задачи: от макросъемки до далекофокусной фотографии. Примечательно, что вспышка также расположен в области модуля, а не вынесена за его пределы.

 

 

Другие характеристики

Дисплей смартфона, в свою очередь, мало чем отличается от большинства современных смартфонов. Согласно опубликованной порталом LetsGoDigital серией концепт-рендеров, созданных на основе патентной документации, новинка получит порт USB Type-C, а также традиционные аппаратные кнопки включения и регулировки громкости на боковых гранях корпуса модели.

По имеющейся информации, смартфон дебютирует в линейке OPPO Reno.

Технические характеристики, возможная дата анонса и цена необычного камерофона производителем не объявлены.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Новости Техно Oppo Разработки Смартфоны
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