OPPO определилась с датой презентации тончайшего 5G-смартфона

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OPPO Reno 3 Pro 5G: дата анонса / Фото з вільних джерел

Вслед за техническими характеристиками будущего смартфона OPPO Reno 3 Pro 5G в сети появилась информация о дате анонса новинки. Согласно данным, анонс самого тонкого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения состоится до конца 2019 года.

Дата анонса

К теме: OPPO Reno 3 Pro 5G: характеристики и дата презентации тончайшего 5G-смартфона

Смартфоны OPPO Reno 3 5G и Reno 3 Pro 5 представят уже через две недели – 26 декабря.

Особенности

Фишками старшей модели станут корпус толщиной всего 7,7 миллиметра, аккумулятор на 4000 мач и основная камера с разрешением сенсоров 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп. "Сердцем" устройства станет мобильная платформа Snapdragon 765G с встроенным 5G-модемом.


OPPO Reno 3 5G та Reno 3 Pro 5G представят 26 декабря

Обе новинки получат фирменную прошивку ColorOS 7, производительность которой, по заявлению разработчиков, выросла на 25% по сравнению с предыдущей версией.

Цвета

В сети также появились новые рендеры гаджетов, демонстрирующих варианты окраски их корпусов.

 

 

Цены

Стоимость новинок вендором по-прежнему не сообщается.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Oppo
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