Определили самый мощный смартфон февраля

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Samsung Galaxy S10 Plus – самый мощный смартфон февраля
Samsung Galaxy S10 Plus – самый мощный смартфон февраля / Техно 24

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список 10 самых производительных Android-смартфонов в феврале 2019 года. Рейтинг возглавил недавно представленный флагман Samsung Galaxy S10 Plus.

Samsung Galaxy S10+, который работает на фирменном процессоре Exynos 9820 набрал 332 850 баллов.

На второй строчке смартфон Honor V20 – с 305 599 баллами. А тройку лидеров замыкает Huawei Mate 20 X с результатом 304 588.

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Далее идет еще один продукт от Huawei – Mate 20, который набрал 302 985 баллов. На пятом месте оказался Honor Magic 2 с 300 743 баллами. Все телефоны Huawei и Honor оснащены новым фирменным процессором Kirin 980.

Вторая пятерка распределилась следующим образом:

  1. Xiaomi Mi MX 2S – 298 007 баллов
  2. OnePlus 6 – 297 076
  3. ASUS ROG Phone – 297 037
  4. Xiaomi Mi 8 – 297 001
  5. Xiaomi Mi MIX 3 – 296 920

Найпотужніші смартфони лютого
Самые мощные смартфоны февраля

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны Samsung Huawei Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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