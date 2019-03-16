Определили самый мощный смартфон февраля
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список 10 самых производительных Android-смартфонов в феврале 2019 года. Рейтинг возглавил недавно представленный флагман Samsung Galaxy S10 Plus.
Samsung Galaxy S10+, который работает на фирменном процессоре Exynos 9820 набрал 332 850 баллов.
На второй строчке смартфон Honor V20 – с 305 599 баллами. А тройку лидеров замыкает Huawei Mate 20 X с результатом 304 588.
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Далее идет еще один продукт от Huawei – Mate 20, который набрал 302 985 баллов. На пятом месте оказался Honor Magic 2 с 300 743 баллами. Все телефоны Huawei и Honor оснащены новым фирменным процессором Kirin 980.
Вторая пятерка распределилась следующим образом:
- Xiaomi Mi MX 2S – 298 007 баллов
- OnePlus 6 – 297 076
- ASUS ROG Phone – 297 037
- Xiaomi Mi 8 – 297 001
- Xiaomi Mi MIX 3 – 296 920
Самые мощные смартфоны февраля
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