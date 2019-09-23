Отопление в киевских квартирах можно регулировать через смартфон

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Отопление можно регулировать через смартфон
Отопление можно регулировать через смартфон / kyivcity.gov.ua

В Киеве в тестовом режиме запустили услугу, предусматривающую регулирование отопления в квартирах с помощью смартфона. Сейчас эта услуга доступна для жителей Дарницкого района.

Как пишет пресс-служба КГГА, жители смогут снижать температуру через смартфон в рабочее время.

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Жители 17 домов Дарницкого района получили возможность настроить нужную температуру во всем доме с помощью смартфона.

Для чего это нужно? Как утверждают в КГГА, это поможет сэкономить 25-30% на отоплении. Пользователи будут снижать температуру в рабочее время, когда большинство из них находятся на работе.

Нововведение заработало благодаря изменению центрального теплового пункта (ЦТП) и установление индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием.

Далее должен составляться индивидуальный график температуры теплоносителя. Его необходимо согласовывать с другими жильцами дома.

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Теги: Техно Новости Техно Новости Киева Интернет
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