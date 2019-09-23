Отопление в киевских квартирах можно регулировать через смартфон

В Киеве в тестовом режиме запустили услугу, предусматривающую регулирование отопления в квартирах с помощью смартфона. Сейчас эта услуга доступна для жителей Дарницкого района.

Как пишет пресс-служба КГГА, жители смогут снижать температуру через смартфон в рабочее время.

Интересно: Цифра дня: сколько украинцев готовы платить за легальный контент в интернете

Жители 17 домов Дарницкого района получили возможность настроить нужную температуру во всем доме с помощью смартфона.

Для чего это нужно? Как утверждают в КГГА, это поможет сэкономить 25-30% на отоплении. Пользователи будут снижать температуру в рабочее время, когда большинство из них находятся на работе.

Нововведение заработало благодаря изменению центрального теплового пункта (ЦТП) и установление индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием.

Далее должен составляться индивидуальный график температуры теплоносителя. Его необходимо согласовывать с другими жильцами дома.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно