Отопление в киевских квартирах можно регулировать через смартфон
В Киеве в тестовом режиме запустили услугу, предусматривающую регулирование отопления в квартирах с помощью смартфона. Сейчас эта услуга доступна для жителей Дарницкого района.
Как пишет пресс-служба КГГА, жители смогут снижать температуру через смартфон в рабочее время.
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Жители 17 домов Дарницкого района получили возможность настроить нужную температуру во всем доме с помощью смартфона.
Для чего это нужно? Как утверждают в КГГА, это поможет сэкономить 25-30% на отоплении. Пользователи будут снижать температуру в рабочее время, когда большинство из них находятся на работе.
Нововведение заработало благодаря изменению центрального теплового пункта (ЦТП) и установление индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием.
Далее должен составляться индивидуальный график температуры теплоносителя. Его необходимо согласовывать с другими жильцами дома.
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