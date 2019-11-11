PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом

В Нацбанке Украины заявили, что готовы выдать международной электронной платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. Однако, для начала сервис должен предоставить запрос на выход на наш рынок.

Пока PayPal не делает таких попыток.

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Что такое PayPal?Это одна из крупнейших электронных платежных систем в мире. Сейчас ее услугами пользуются 164 миллиона клиентов. Украина пока не входит в число потребителей, которым открыт полный доступ ко всем опциям сервиса.

Некоторыми услугами сервиса все же можно воспользоваться. Например, отправлять средства – их можно отправлять на счета, оплачивать товар, купленный в международных интернет-магазинах, пополнять свой аккаунт и тому подобное. При этом многие полезные функции недоступны для украинцев.

Функции, которые не работают в Украине:

PayPal Zero – начисление и ввод средств в валюте;

– начисление и ввод средств в валюте; SRW Send – Receive – Withdrawal – возможность хранения баланса на счете и при необходимости перевода его на карту;

– возможность хранения баланса на счете и при необходимости перевода его на карту; Local Currency – ведение средств в местной валюте.

Как пользоваться PayPal в Украине?

Чтобы пользоваться PayPal в Украине, нужно иметь пластиковую карту или банковский счет. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на официальную страницу paypal.com.

Далее выбираем кнопку "Sign Up" и выбираем страну и язык. Определяем тип счета "Личный" ( для покупок онлайн, и внутренних переводов); Premier (для покупки и продажи онлайн) или Business (для компаний с предоставлением расширенного доступа сразу нескольким лицам).

После этого нужно заполнить анкету с личными данными. Сервис делает запрос документов для подтверждения.

Далее нужно подвязать карты к счету. Вносим всю нужную информацию и нажимаем "Сохранить и продолжить".

Переходим по ссылке "Мой счет" и выполняем указания сервиса. Далее со счета снимают 2 доллара и пользователь получает особый код, введение которого используется для завершения процедуры.

Как производить оплату через PayPal?

После регистрации для пользователя становится доступной функция расчета за товар в различных мировых онлайн-магазинах.

Далее нужно выбрать продукт, указать контакты доставки и выбрать PayPal как инструмент оплаты. После ввода реквизитов пользователь заходит в свой виртуальный кошелек и нажимает "Подтвердить и оплатить". Стоимость снимается с виртуального счета.

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