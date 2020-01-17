"Приватбанк" запустил сервис перевода средств с иностранных карточек
В Украине заработал новый сервис онлайн-переводов. Теперь на карты "ПриватБанка" можно перечислить деньги с платежной карты VISA любого банка мира.
Что известно о сервисе
Важно: Из-за уязвимости на сайте Сareer.gov.ua паспорта и коды украинцев попали в открытый доступ
Согласно информации с официального сайта банка, этот сервис будет полезен прежде всего для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за рубежом.
В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты "Приватбанка" с платежной карты VISA любого банка мира. Теперь можно мгновенно перевести деньги с карточки иностранного банка через веб или мобильную версию "Приват24". При этом для направления переводов не обязательно быть клиентом "Приватбанка" или зарегистрироваться в приложении,
– говорится в сообщении.
Также этот сервис пригодится родителям иностранных студентов, обучающихся в Украине и волентерам, которые смогут свободно получать пожертвования из-за границы. Кроме того, иностранцы, которые приехали в Украину или живут здесь, смогут перечислять деньги со своих карт VISA на карточки украинцев.
Как это работает
Отправить перевод с иностранной карты VISA на карту "Приватбанка" можно в долларах, евро или гривнах. Чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя. Важно: тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы.
Заметим, пока функция доступна в веб-версии "Приват24" и в мобильном приложении на Android. Для смартфонов с поддержкой iOS сервис будет доступен чуть позже.
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