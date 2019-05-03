Первые характеристики процессоров Intel 10 поколения появились в сети

Презентация новых процессоров Intel состоится еще не скоро, однако в сети уже появились первые подробности относительно новых чипов. Новые процессоры будут построены на архитектуре Comet Lake и в нумерации новых моделей производитель начнет использовать десятитысячные значения.

Как сообщает Tom'sHardware, кроме того инсайдеры уже опубликовали первые характеристики новых процессоров.

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Характеристики. На данный момент раскрыты подробности только о четырех мобильных чипах Intel десятого поколения.

Они принадлежат к семейству Comet Lake-U (CML-U) и предназначены для использования в ультрабуках, мини-ПК и других устройствах, не требующих большой мощности. Все они поддерживают технологию Hyper-Threading и имеют TDP 15 Вт.

Характеристики процессоров Intel 10 поколения Модель Число ядер / потоков Базовая частота, Ггц Boost-частота (1 ядро), Ггц Boost-частота (все ядра), Ггц TDP, Вт Core i7-10710U 6 / 12 1,1 4,6 3,8 15 Core i7-10510U 4 / 8 1,8 4,9 4,3 15 Core i5-10210U 4 / 8 1,6 4,2 3,9 15 Core i3-10110U 2 / 4 2,1 4,1 3,7 15

Новые процессоры Comet Lake будут изготавливаться по 14-нанометровому техпроцессу. Как сообщается, модели серий Comet Lake-S (CML-S) и Comet Lake-H (CML-H) получат до 10 ядер.

Вероятная дата анонса. Презентация десятого поколения процессоров Intel Core ожидается в четвертом квартале 2019 года.

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