Первые характеристики процессоров Intel 10 поколения появились в сети
Презентация новых процессоров Intel состоится еще не скоро, однако в сети уже появились первые подробности относительно новых чипов. Новые процессоры будут построены на архитектуре Comet Lake и в нумерации новых моделей производитель начнет использовать десятитысячные значения.
Как сообщает Tom'sHardware, кроме того инсайдеры уже опубликовали первые характеристики новых процессоров.
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Характеристики. На данный момент раскрыты подробности только о четырех мобильных чипах Intel десятого поколения.
Они принадлежат к семейству Comet Lake-U (CML-U) и предназначены для использования в ультрабуках, мини-ПК и других устройствах, не требующих большой мощности. Все они поддерживают технологию Hyper-Threading и имеют TDP 15 Вт.
|Модель
|Число ядер / потоков
|Базовая частота, Ггц
|Boost-частота (1 ядро), Ггц
|Boost-частота (все ядра), Ггц
|TDP, Вт
|Core i7-10710U
|6 / 12
|1,1
|4,6
|3,8
|15
|Core i7-10510U
|4 / 8
|1,8
|4,9
|4,3
|15
|Core i5-10210U
|4 / 8
|1,6
|4,2
|3,9
|15
|Core i3-10110U
|2 / 4
|2,1
|4,1
|3,7
|15
Новые процессоры Comet Lake будут изготавливаться по 14-нанометровому техпроцессу. Как сообщается, модели серий Comet Lake-S (CML-S) и Comet Lake-H (CML-H) получат до 10 ядер.
Вероятная дата анонса. Презентация десятого поколения процессоров Intel Core ожидается в четвертом квартале 2019 года.
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