Первый электрокар компании Porsche Tyacan: объявлены цены в Украине

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Первый электрокар Porsche Tyacan
Первый электрокар Porsche Tyacan / Фото/пресс-служба Porsche

В Украине стартуют продажи первого электрического спорткара Porsche Taycan. Новинку представили в начале сентября. И только на данный момент предварительные заказы на модель составили более 20 тысяч.

Первыми моделями новой серии стали Taycan Turbo S и Taycan Turbo, которые находятся на передовом рубеже электромобильности Porsche. Это самые мощные серийные модели среди всех автомобилей производителя спорткаров.

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Сейчас стала известна стоимость Porsche Taycan в комплектациях Taycan Turbo S и Taycan Turbo. 

  1. Цена модели Taycan Turbo стартует от 3 766 100 гривен;
  2. За вариант Taycan Turbo S надо заплатить 4 570 200 гривен.

Характеристики. Максимальная скорость обоих полноприводных моделей Porsche Taycan составляет 260 км/ч. Taycan Turbo обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды, а для Taycan Turbo S – 2,8 секунды.

Версия Porsche Taycan Turbo S может производить до 560 кВт (761 л.с.).

Taycan Turbo
Салон создан из экологических материалов

Кстати, впервые в модели Porsche Taycan представлен салон из экологических материалов. Все детали интерьера, изготовленные из инновационных переработанных материалов, которые только подчеркивают эко-концепцию электрического спорткара.

Что до аккумулятора, то время его зарядки от 5% до 80% составляет 22,5 минуты в идеальных условиях, а максимальный уровень расхода энергии на подзарядку составляет 270 кВт.

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Теги: Техно Новости Техно Porsche Искусственный интеллект
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