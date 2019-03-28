Первый трейлер игры Divinity: Fallen Heroes опубликовали в сети

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Divinity: Fallen Heroes – трейлер игры
Divinity: Fallen Heroes – трейлер игры / Фото из открытых источников

Авторы Divinity: Original Sin 2 – одной из наиболее высоко оцененных ролевых игр за последние годы – анонсировали спин-офф своего хита. Larian Studios решили попробовать себя в несколько другом жанре и представили тактическую игру Divinity: Fallen Heroes.

Сюжет и геймплей. Как сообщает Polygon, новинка сохранит дух RPG и продолжит сюжетную линию Original Sin 2.

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На прохождение Fallen Heroes потребуется около 30 часов: за это время пользователи встретятся с любимыми персонажами, побывают в знакомых местах и столкнутся с опасными противниками. В игре будет как одиночный, так и кооперативный режимы, система дипломатии и древо технологий.

Трейлер игры Divinity: Fallen Heroes – смотрите видео

Особенности. Divinity: Fallen Heroes создается совместно с Logic Artists. Одна из самых популярных работ команды – Expeditions: Viking. В Steam у игры полно положительных отзывов, так что сомневаться в успехе сотрудничества не приходится.

Дата выхода. Точных сроков выхода спин-оффа Original Sin 2 пока нет, но дебют планируется уже в этом году. Достоверный список поддерживаемых платформ тоже еще не объявили, однако в описании трейлера речь идет о нескольких – вполне возможно, что повезет не только PC-геймерам, но и владельцам других устройств.

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Теги: Техно Игры
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