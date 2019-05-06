Планшет Samsung Galaxy Tab S5e поступил в продажу в Украине: цена

14 Читати новину українською
Планшет Samsung Galaxy Tab S5e цена в Украине
Планшет Samsung Galaxy Tab S5e цена в Украине

Новый планшет компании Samsung под названием Galaxy Tab S5e официально стал доступен для покупки в Украине. Среди преимуществ новинки можно выделить тонкий корпус, до 15 часов работы без подзарядки и функцию Face Unlock.

Характеристики. Galaxy Tab S5e оснащен 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей. Он имеет соотношение сторон 16:10.

Читайте также: Dell представила новые ноутбуки Vostro для малого бизнеса

Относительно "железа", то работает новинка на 8-ядерном процессоре Snapdragon 670 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная – 8 Мп. Также Galaxy Tab S5e поддерживает функцию разблокировки по лицу Face Unlock.

Samsung Galaxy Tab S5e
Samsung Galaxy Tab S5e получил очень тонкий корпус

Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Преимущества. Одним из преимуществ, на котором акцентировал внимание производитель, являются габариты планшета. Он имеет алюминиевый корпус толщиной 5,5 мм. Вес всего устройства составляет всего 400 граммов. Это один из самых компактных планшетов на рынке.

Samsung Galaxy Tab S5e

Планшет работает до 15 часов без подзарядки

Также новинка получила мощную батарею емкостью 7040 мАч. Этого должно хватить на 14,5 часов автономной работы.

Galaxy Tab S5e
Стоимость Galaxy Tab S5e стартует от 16 тысяч гривен

Цена. Galaxy Tab S5e можно приобрести в двух модификациях:

  1. Версия с Wi-Fi стоит 15 999 гривен,
  2. А вариант с Wi-Fi + LTE стартует от 18 999 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Список погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево": есть ли среди них украинцы (обновлено)
сегодня
22949
Теги: Новости Техно Техно планшеты Samsung Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
212
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
351
На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
3 мая 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
196
В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1 мая 08:03 В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1067
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 7315
Новости
Больше новостей
Залиште відгук