Планшет Samsung Galaxy Tab S5e поступил в продажу в Украине: цена

Новый планшет компании Samsung под названием Galaxy Tab S5e официально стал доступен для покупки в Украине. Среди преимуществ новинки можно выделить тонкий корпус, до 15 часов работы без подзарядки и функцию Face Unlock.

Характеристики. Galaxy Tab S5e оснащен 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей. Он имеет соотношение сторон 16:10.

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Относительно "железа", то работает новинка на 8-ядерном процессоре Snapdragon 670 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная – 8 Мп. Также Galaxy Tab S5e поддерживает функцию разблокировки по лицу Face Unlock.



Samsung Galaxy Tab S5e получил очень тонкий корпус

Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Преимущества. Одним из преимуществ, на котором акцентировал внимание производитель, являются габариты планшета. Он имеет алюминиевый корпус толщиной 5,5 мм. Вес всего устройства составляет всего 400 граммов. Это один из самых компактных планшетов на рынке.

Планшет работает до 15 часов без подзарядки

Также новинка получила мощную батарею емкостью 7040 мАч. Этого должно хватить на 14,5 часов автономной работы.



Стоимость Galaxy Tab S5e стартует от 16 тысяч гривен

Цена. Galaxy Tab S5e можно приобрести в двух модификациях:

Версия с Wi-Fi стоит 15 999 гривен, А вариант с Wi-Fi + LTE стартует от 18 999 гривен.

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