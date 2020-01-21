PlayStation 5: появилась официальная дата презентации консоли

Слухи о том, что официальная премьера игровой консоли от Sony – PS 5 состоится 5 февраля, подтверждают японские источники. В этот день компания наконец покажет консоль, девизом которой стала фраза "Пора играть".

В этот день Sony проведет мероприятие PlayStation Meeting 2020, где покажут новую приставку, сообщает ITHome. Sony PS4 была представлена на PlayStation Meeting в феврале 2013 года. В продаже она появилась только в ноябре, то есть прошло девять месяцев.

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С Sony PS5 будет примерно такая же ситуация. Известно, что новая консоль выйдет в рождественский сезон этого года, то есть купить ее можно будет в конце 2020 года.

Особенности PlayStation 5

Новая консоль получит обратную совместимость с приставками прошлых поколений и контроллерами DualShock. Консоль также получит пока не представленный контроллер DualShock 5, который должен дебютировать вместе с PlayStation 5.

К слову, недавно популярный инсайдер опубликовал изображение PlayStation 5, сформированное на основе утечек. Интересно, что внешне рендер напоминает Xbox. Поэтому потребительский вариант PS 5, вероятно, будет иметь совсем другой вид, чем девкит, фото которого ранее появились в сети.



Изображение возможного дизайна PlayStation 5

Цена

Сейчас официальная цена PS 5 неизвестна, впрочем, следует ожидать того, что будет стоить новая консоль в районе 500 долларов. Ниже цена вряд ли будет, поскольку тогда она станет нерентабельной, а высокая цена может негативно повлиять на конкуренцию с Xbox Series X.

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