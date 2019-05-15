По мотивам видеоигры Mortal Kombat снимут новый фильм: детали

Первая экранизация Mortal Kombat не получила признание критиков, однако фанаты до сих пор считают ее лучшим фильмом по мотивам видеоигры. Однако вскоре на экраны может выйти новая лента по мотивам "Смертельной битвы".

Портал Variety рассказал о съемках нового фильма во вселенной "Смертельной битвы".

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Что известно о новом фильме? Производство картины начнется уже в мае 2019 года, снимать кино будут в Австралии, а займется им американская компания New Line Cinema. Эта же студия, напомним, выпустила и культовый фильм 1995 года.

Трейлер фильма по мотивам Mortal Kombat (1995 год) – смотрите видео

Продюсером ленты назначили Джеймса Вана, который работал ранее над "Акваменом", а режиссером – Саймона Маккуойда, для которого эта работа станет дебютом. За сценарий отвечает Грег Руссо. Всего в создании картины задействовано 580 человек.

Дата выхода. Дата выхода фильма еще неизвестна, но он, по информации СМИ, станет крупнейшим проектом, снятым в Южной Австралии, и инвестирует 49 миллионов долларов в экономику страны.

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