Побить свой же рекорд: смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеру на 52 мегапикселя

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Sony Xperia XZ4: характеристики камеры
Sony Xperia XZ4: характеристики камеры / Фото из свободных источников

В погоне за высоким качеством камеры на своих устройствах производители гаджетов идут на различные ухищрения. Некоторые смартфоны уже могут похвастаться 48-мегапиксельными основными сенсорами, однако инженеры из компании Sony решили побить этот рекорд.

Согласно публикации интернет-ресурса Sumahoinfo, флагманский Sony Xperia XZ4 получит тройной модуль основной камеры с разрешением основного датчика 52 Мп (f / 1.6).

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К тому же вспомогательный телеобъектив получит разрешение 16 Мп (f / 2.6), третьим элементом модуля станет 3D-датчик ToF для сканирования объектов в кадре и работы с функциями дополненной реальности.

Sony Xperia XZ4

Sony Xperia XZ4 получит камеру на 52 мегапикселя

Ранее сообщалось, что гаджет с защитой по стандарту IP68 оснастят процессором Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и аккумулятором емкостью 4400 мач.

Отметим, летом 2018 года Sony представила 48-мегапиксельный модуль камеры. Согласно опубликованным спецификациям, IMX586 получил самые маленькие в мире пиксели – всего 0,8 нанометра. Это позволит получить снимки с разрешением 8000 x 6000 точек (48 мегапикселей) в стандартном модуле 1/2 диагональю 8 миллиметров.

Презентация Sony Xperia XZ4 вероятно, состоится на выставке MWC 2019 конце февраля.

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Теги: Техно Смартфоны MWC 2019 Sony
Источник: Техно
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