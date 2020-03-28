Почему компьютерные игры во время карантина – хорошая идея

Во время карантина и в период неопределенности стоит посвятить время видеоиграм. Ведь компьютерные игры могут помочь расслабиться и поднять настроение в такое непростое время.

Об этом говорит блогер The New York Times Питер Садерман, передает AIN.UA.

Он, в частности, вспоминает, что последний раз так много времени за видеоиграми он проводил во время кризиса в 2008 году. Тогда он начал жить со своей девушкой. Именно она ему посоветовала поиграть в игры.

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“Видеоигры помогли расслабиться, поднять настроение и возможно спасли наши отношения. В этом году мы отпразднуем 10-летие”, – пишет блогер.

Почему игры не тратят время

Как объясняет журналист видеоигры могут быть разными, он предлагает обратить внимание на симуляторы. Когда реальный мир недоступен, его симуляция – то, что нужно. Там есть задачи, целевые указания, списки дел, проблем и самое главное – ощущение выполнения задания.

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"Игровые критики давно заметили, что игры часто похожи на работу, и далеко не всегда ставили это в плюс. Но в эпоху массовой безработицы и домашнего заключения, даже иллюзия может быть лучше, чем ничего", – добавляет Садерман.

Кроме того, если вы одиноки да еще и заперты дома на карантине, то игры помогут завести друзей или вместе выполнять задания.

Игры, конечно, не смогут заменить реальные путешествия или людей. Зато они смогут поддержать нас до того, как все это вернется в нашу жизнь,

– резюмирует автор.

Совет от ВОЗ

Как известно, сейчас большинство стран мира ввели у себя карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Граждан призывают как можно реже выходить из дома и свести к минимуму контакты с друзьями.

Играть игры во время карантина рекомендует и Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Правда, он также советует уделять время своим близким.

"Позаботьтесь о соседях, родных и близких. Чувство сострадания — тоже лекарство. Слушайте музыку, читайте книги или играйте в игры", – сказал Гебрейесус.

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