Почему задержали финдиректора Huawei: появились детали дела

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Почему задержали финдиректора Huawei
Почему задержали финдиректора Huawei / republic.ru

Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде. Ее подозревают в незаконных транзакциях через банк HSBC. Банк обвиняют в переводах средств в страны, которые находятся под санкциями США – Иран и Судан.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, подозрительные транзакции заметила компания Exiger. Она была назначена надзорной структурой за банком, после расследования, закончившегося в 2012 году.

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В ходе расследования установили, что Huawei осуществляла трансакции через HSBC.

Как известно, в США ведут расследование против Huawei с апреля 2018 года. Компанию подозревают в нарушении режима санкций, который ввели против Ирана. Она якобы поставляла в Исламскую республику телекоммуникационное оборудование. В 2017 году из-за аналогичных обвинений оштрафовали компанию ZTE.

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Теги: Техно Huawei IT-бизнес
Источник: Техно
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