Появились первые детали о новом процессоре Huawei Kirin 1000

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Huawei Kirin 1000: первые детали и смартфоны на базе нового процессора
Huawei Kirin 1000: первые детали и смартфоны на базе нового процессора / unsplash

Вскоре после анонса новых смартфонов компании Huawei на базе процессора Kirin 990 в сети начали появляться первые подробности о следующем поколении мобильной платформы. Кроме технических характеристик Kirin 1000, также сообщили названия смартфонов, которые получат флагманский чипсет.

Предыдущие модели процессоров. Сейчас в модели Huawei Mate 30 используется версия Kirin 990 – последняя мобильная платформа компании, которая выпускается в соответствии с 7-нм технологического процесса.

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Что известно о новом чипсете? По данным ресурса Huawei Central, Kirin 1000 будет производиться с 5-нм техпроцессом с ядрами Cortex-A77. Новинку представят в третьем квартале 2020 года, а первыми устройствами на базе нового процессора станут смартфоны Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro.

Ожидается, что помимо повышения производительности, фишкой новых процессоров со встроенным 5G-модемом станут увеличение энергоэффективности и продвинутые алгоритмы искусственного интеллекта.

Другие характеристики и дата выхода. Детальные спецификации и точная дата анонса новых чипсетов производителем не объявлены.

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Теги: Техно Гаджеты Смартфоны Процессоры Huawei
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