24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Появились первые официальные данные об игровом смартфоне Lenovo Legion

0 Читати новину українською
Вероятный рендер смартфона Lenovo Legion / Фото из открытых источников

Компания Lenovo представила официальные тизеры, посвященные будущему игровому смартфону Legion. Ключевой особенностью новинки станет рекордная производительность, которую производитель уже оценил в популярном бенчмарке.

Производительность смартфона Lenovo Legion

Интересно: Пользователи других брендов выбирают смартфон Xiaomi Mi10

Число 600 тысяч на первом из опубликованных тизеров с надписью "Игра началась" намекает на количество баллов, которое неанонсированная новинка набрала в AnTuTu.

Если эта информация подтвердится, гаджет станет рекордсменом производительности среди Android-устройств, заметно опередив текущего лидера.


Смартфон Lenovo Legion может стать рекордсменом по продуктивности

Еще один баннер подтверждает, что аппарат будет построен на базе 7-нм мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 865. В состав флагманского чипсета входят четыре высокопроизводительных ядра Cortex A77 (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex A55 с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц. За графические возможности чипа отвечает GPU Adreno 650.


Lenovo Legion получит самый новый процессор

Другие данные о новинке

Подробные спецификации, дата релиза и цена смартфона Lenovo Legion производителем еще не объявлены.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Сорок дней после катастрофы МАУ в Иране: главное о трагедии
сегодня
106387
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Lenovo Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 1175
16 февраля 22:07 10 интересных фактов о Facebook
Ірина Полицька 255
15 февраля 22:05 5 моделей смартфонов до 6 тысяч гривен
Ірина Полицька 695
15 февраля 14:16 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 369
15 февраля 08:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 4932
Новости
Больше новостей
Залиште відгук