Появились первые официальные данные об игровом смартфоне Lenovo Legion

Компания Lenovo представила официальные тизеры, посвященные будущему игровому смартфону Legion. Ключевой особенностью новинки станет рекордная производительность, которую производитель уже оценил в популярном бенчмарке.

Производительность смартфона Lenovo Legion

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Число 600 тысяч на первом из опубликованных тизеров с надписью "Игра началась" намекает на количество баллов, которое неанонсированная новинка набрала в AnTuTu.

Если эта информация подтвердится, гаджет станет рекордсменом производительности среди Android-устройств, заметно опередив текущего лидера.



Смартфон Lenovo Legion может стать рекордсменом по продуктивности

Еще один баннер подтверждает, что аппарат будет построен на базе 7-нм мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 865. В состав флагманского чипсета входят четыре высокопроизводительных ядра Cortex A77 (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex A55 с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц. За графические возможности чипа отвечает GPU Adreno 650.



Lenovo Legion получит самый новый процессор

Другие данные о новинке

Подробные спецификации, дата релиза и цена смартфона Lenovo Legion производителем еще не объявлены.

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