Появление кислорода на Земле было "неизбежным", на других планетах также: исследование

Примерно около 2,4 миллиарда лет назад атмосфера Земли не содержала значительных следов кислорода. Причина в высокой химической реактивности этого газа: он создает связи почти с чем угодно. Однако затем в истории нашей планеты произошло первое из трех событий, которое насытило атмосферу кислородом.

За первой так называемой "кислородной катастрофой" были и вторая и третья – 800 и 450 миллионов лет назад соответственно. Они и привели к нынешней концентрации О2 в атмосфере Земли.

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Для того чтобы понять, как это происходило, ученые из университета Лидса модифицировали модель морской биогеохимии Земли. Результаты моделирования показали, что оксигенация атмосферы не требовала многочисленных – и очень маловероятных – биологических процессов или случайных тектонических явлений, пишет ZME Science.

Новое исследование

Согласно новому исследованию, три цикла – фосфорный, углеродный и кислородный – быстро изменили уровни оксидации океана и воздуха. Сначала из-за роста уровня кислорода в океанах изменился фосфорный цикл, повлиявший на фотосинтез, требующий фосфора. Соотношение между этими процессами фундаментальные для понимания истории оксигенации Земли, считают ученые.

Наша модель указывает на то, что оксигенация Земли до уровня, способного поддержать сложную жизнь, была неизбежной, как только появились микробы, вырабатывающие кислород,

– пояснил профессор Саймон Полтон.

Такие выводы означают, что шансы человечества обнаружить экзопланеты с кислородом выше, чем принято считать. Этот газ не считается непосредственной причиной зарождения жизни, он, насколько нам известно, необходим для эволюции сложных форм жизни, которым нужно много энергии.

Непонятное поведение кислорода на Марсе зафиксировали ученые, которые исследовали воздух над кратером Гейл. Собранные данные показывают, что им управляет не атмосферная динамика, а некий загадочный химический источник.

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