Полнолуние в августе 2019: когда можно увидеть в Украине

В августе 2019 года полнолуние можно будет наблюдать в ночь с 14 на 15 августа. Уже с 16 августа месяц перейдет в стадию ниспадающего

Полнолуние – это фаза Луны, когда четко видно его форму и он полностью освещается. Это явление происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной. Месячное полушарие, повернутое к Земле, полностью освещается лучами солнца и выглядит как круглый диск.

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Когда наступает полнолуние

Полнолуние наступает примерно раз в месяц – и среднем около 29,53 дня. Именно поэтому в тех месячных календарях полнолуние приходится или на 14-й или 15-й день месяца. Ближайшее полнолуние можно будет наблюдать в ночь с 14 на 15 августа.

Влияние полнолуния на человека

Полнолуние традиционно ассоциируется с бессонницей или безумием, а также различными "магическими явлениями". Также полнолуние любят сравнивать с сомнамбулизмом. Однако психологи обнаружили, что нет никаких веских доказательств влияния полнолуния на поведение человека.

Ученые считают, что такие исследования, как правило, не согласуются – одни показывают положительный эффект, а другие показывают отрицательный. Например, в декабре 2000 года "Британский медицинский журнал" опубликовал два противоположных друг другу исследования относительно укусов собак.

В исследовании Брадфордского королевского госпиталя было указано, что укусы собак учащались вдвое во время полнолуния. Однако исследования государственных больниц в Австралии, опубликованное в том же журнале – не выявило никакого изменения поведения животных во время полнолуния.

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