Польские чиновники запустили сервер игры Minecraft, чтобы развлечь студентов на карантине

В Польше местные чиновники запустили сервер игры Minecraft. Таким образом они пытаются поощрить студентов оставаться дома во время карантина.

На сервере организовали творческий конкурс, в котором нужно построить копии известных архитектурных памятников, передает pcgamesn.com.

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Это соревнование продлится до 27 марта. Для участия игрокам нужна копия Minecraft и польский студенческий билет. Также там есть кодекс поведения, который нужно соблюдать.

Программа развлечений во время карантина

Сервер Minecraft стал частью программы Grarantanna. Она предполагает разработку различных онлайн-мероприятий, которые должны развлечь студентов, а также способствовать дистанционному обучению во время карантина.

Также в Grarantanna запускают пятидневный конкурс Game Jam, участники которого создают игры, основанные на концепции «продвижения». Главное условие – участникам должно быть до 19 лет.

Что известно о коронавирусе в Польше

Сейчас в Польше объявлено введение режима эпидемии. Этот режим, в частности, предусматривает остановку обучения в школах, университетах, а также занятий в детсадах. За несоблюдение этих условий ввели штраф – до 5 тысяч злотых ( 32 500 гривен).

По состоянию на 23 марта в Польше лабораторно подтверждено 634 случая заражения коронавирусом. Вследствие осложнений, вызванных вирусом, погибли 7 человек. Пока только один больной выздоровел.

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