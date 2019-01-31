Пользователи флагманов OnePlus столкнулись с проблемами

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Пользователи флагманов OnePlus столкнулись с проблемами
Пользователи флагманов OnePlus столкнулись с проблемами / aquibrahman.blogspot.com

Владелец смартфонов OnePlus за последние несколько дней столкнулись с проблемами в работе своих гаджетов. Так, проблемы возникли в работе OnePlus 5 и 5T после обновления операционной системы до Android 9.0 Pie.

Как пишет издание ixbt.com, владельцы прошлогодних флагманов OnePlus 6 из 6T тоже пожаловались на работу смартфонов. В частности, их устройства стали разряжаться слишком быстро.

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Другие пользователи OnePlus 6 и 6T заметили, что записанный на смартфоны звук получается странным и искаженным. Так, при записи видео звук выглядит "металлическим", будто звучит откуда-то издалека.

Похожая проблема возникла и у модели OnePlus 3.

В чем проблема. Дело в том, что приложения, работающие с микрофоном, используют верхний микрофон, специально созданный для шумоподавления. Поэтому, чтобы решить баг компания должна предоставить программное обновление, чтобы улучшить качество записи звука.

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Теги: Техно Смартфоны OnePlus
Источник: Техно
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