Пользователи флагманов OnePlus столкнулись с проблемами

Владелец смартфонов OnePlus за последние несколько дней столкнулись с проблемами в работе своих гаджетов. Так, проблемы возникли в работе OnePlus 5 и 5T после обновления операционной системы до Android 9.0 Pie.

Как пишет издание ixbt.com, владельцы прошлогодних флагманов OnePlus 6 из 6T тоже пожаловались на работу смартфонов. В частности, их устройства стали разряжаться слишком быстро.

Читайте также: Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24

Другие пользователи OnePlus 6 и 6T заметили, что записанный на смартфоны звук получается странным и искаженным. Так, при записи видео звук выглядит "металлическим", будто звучит откуда-то издалека.

Похожая проблема возникла и у модели OnePlus 3.

В чем проблема. Дело в том, что приложения, работающие с микрофоном, используют верхний микрофон, специально созданный для шумоподавления. Поэтому, чтобы решить баг компания должна предоставить программное обновление, чтобы улучшить качество записи звука.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно