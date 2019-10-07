Пользователи начали жаловаться на iPhone 11

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Пользователи начали жаловаться на iPhone 11
Пользователи начали жаловаться на iPhone 11 / Comfy

Смартфоны линейки iPhone 11 появились в продаже относительно недавно, однако пользователи уже начали жаловаться на официальном форуме вендора. Главной причиной недовольства владельцев смартфонов стали дисплеи: они начали очень быстро терять товарный вид во время ежедневного использования.

Что случилось? На сайте технической поддержки Apple появилось обсуждение, посвященное проблемам с новыми смартфонами вендора, включая iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

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Пользователи заявляют, что экраны устройств быстро покрылись царапинами, несмотря на отсутствие контакта с ключами, мелочью и другими острыми предметами при ношении гаджетов в карманах. Фотографии своих устройств "пострадавшие" продолжают прикреплять к постам в соответствующей теме, которая насчитывает уже 10 страниц.

Пластиковый чехол для ключей поцарапал дисплей iPhone 11 Pro Max на телефоне друга настолько глубоко, что оставленную метку можно почувствовать на ощупь,
– говорится в одном из отзывов на сайте GottaBeMobile.

 

 

Чем могли быть вызваны проблемы? Ранее производитель заявлял о высокой прочности стекла iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, но без уточнения деталей. По мнению некоторых комментаторов, речь шла о защите от сколов и трещин, а не царапин.

Кроме того, пока нет данных, носит ли проблема системный характер или это только единичные случаи, вызванные агрессивной эксплуатацией смартфонов.

Реакция производителя. Компания Apple ситуацию с царапинами на дисплеях пока не прокомментировала.

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Автор: Ева Шварц
Теги: iPhone iPhone 11 Apple Новости Техно Техно Смартфоны
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