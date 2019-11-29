Пользователи создают 3D-аватары знаменитостей для сексуальной симуляции

Пользователи онлайн-платформ Reddit и Patreon начали создавать 3D-анимированные изображения знаменитостей. Чаще всего эти модели используют для реализации сексуальных фантазий в виртуальной реальности.

Как передает издание Vice пользователи размещают 3D-аватары в любой позе, заставляют их двигаться и тому подобное.

Как это происходит

Наибольшим спросом для создания 3D-аватаров имеют ресурсы Virt-A-Mate и Foto2Vam. Модели создают на основе фотографий: чем больше ракурсов изображения, тем реалистичнее будет модель.



3D-аватары можно сделать с фото

Взаимодействовать с 3D-моделями можно с помощью VR-гарнитуры, а также секс-игрушек.

Интересно, что для сексуальной симуляции пользователи используют не только фото звезд, но трехмерные копии обычных людей, например фото бывших, или популярных в коллективе парней/девушек.

Модели в основном используют для секса

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно