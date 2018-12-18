PornHub назвал самые популярные операционные системы среди пользователей ресурса

Команда одного из самых популярных в мире ресурсов с взрослым видео PornHub опубликовала статистику популярных операционных систем среди пользователей. В список вошли различные версии Android-устройств и девайсов с iOS.

Об этом сообщается на официальном сайте DailyTech.

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Среди Android-устройств чаще всего на PornHub заходят пользователи Android Oreo, на долю этой операционной системы приходится 41,28% всего трафика. На втором месте расположилась Nougat с 24,66%, а на третьем – Marshmallow с 16,21%. Самая свежая Android Pie заняла только шестое место с 2,78% трафика, его все еще обгоняет пятилетняя Android KitKat.

Самые популярные версии Android

Что касается пользователей iPhone и iPad, то здесь доминирует новейшая iOS 12 с долей 73,33%, на втором месте расположилась iOS с 11 21,21%, а на третьем – iOS 10 с 3,87%.

Самые популярные версии iOS

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