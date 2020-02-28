Порносайт обещает премиум-доступ пользователям, чтобы снизить распространение коронавируса

Популярный порносайт xHamster решил приобщиться к борьбе с распространением коронавируса. Для того, чтобы пользователи не выходили из дома сайт предлагает им премиум-доступ до конца марта в регионах, зараженных коронавирусом.

"Если вы находитесь в зоне риска COVID-19, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов", — говорится в сообщении на сайте, передает agi.it.

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В каких регионах доступен

Доступ к бесплатному порно могут получить

жители итальянских регионов – Ломбардии и Венето,

в Тегеране (столица Ирана),

на Канарских островах,

в Тэгу (Южная Корея),

в Ухане (Китае).

"Самый простой способ избежать распространения вируса — это избежать прямого контакта с другими людьми и тут порно может помочь", – рассказал вице-президент xHamster Алекс Хоукинс.

Ситуация с коронавирусом

По состоянию на 28 февраля, вследствие коронавируса умерло почти 3 тысячи человек. Количество инфицированных перевалило через 83 тысячи. При этом более 36 тысяч человек уже выздоровели.

Вирус вышел за пределы Китая и сейчас его зафиксировали в 55 странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

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