Порносайт обещает премиум-доступ пользователям, чтобы снизить распространение коронавируса
Популярный порносайт xHamster решил приобщиться к борьбе с распространением коронавируса. Для того, чтобы пользователи не выходили из дома сайт предлагает им премиум-доступ до конца марта в регионах, зараженных коронавирусом.
"Если вы находитесь в зоне риска COVID-19, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов", — говорится в сообщении на сайте, передает agi.it.
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В каких регионах доступен
Доступ к бесплатному порно могут получить
- жители итальянских регионов – Ломбардии и Венето,
- в Тегеране (столица Ирана),
- на Канарских островах,
- в Тэгу (Южная Корея),
- в Ухане (Китае).
"Самый простой способ избежать распространения вируса — это избежать прямого контакта с другими людьми и тут порно может помочь", – рассказал вице-президент xHamster Алекс Хоукинс.
Ситуация с коронавирусом
По состоянию на 28 февраля, вследствие коронавируса умерло почти 3 тысячи человек. Количество инфицированных перевалило через 83 тысячи. При этом более 36 тысяч человек уже выздоровели.
Вирус вышел за пределы Китая и сейчас его зафиксировали в 55 странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заражения.
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