До 2020 года Роскосмос планирует отказаться от ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая потерпела крушение в октябре 2018-ого и не смогла забрать экипаж с Международной космической станции.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Он отметил, что космический корабль "Союз МС" будут запускать с Байконура на ракете "Союз-2.1.а с января 2020 года.

При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты "Союз-2" различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС". В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а" — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 листопада 2018 р.

Кроме того, в 2022 году Россия хочет начать испытания ракеты "Союз-5", а в 2023 году осуществить запуск нового корабля "Федерация".

Напомним, 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. На 119 секунде полета произошла авария. Оба астронавта выжили – они приземлились на территории Казахстана. Первый после аварии в Байконуре запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" состоится 16 ноября. Тогда попробуют еще раз отправить ракету на Международную космическую станцию.

Что такое "Роскосмос"?Российская государственная корпорация. Предоставляет услуги по использованию космического пространства, отвечает за международное сотрудничество в реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности. Основная цель "Роскосмоса" – развитие спутниковой системы ГЛОНАСС и расширение международного сотрудничества России в области спутниковых навигационных систем, а также координация работ на космодромах Байконур и Восточный.

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