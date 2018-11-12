После неудачного запуска "Союз-ФГ" на МКС Россия откажется от ракеты

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Ракета-носитель "Союз-ФГ"
Ракета-носитель "Союз-ФГ" / korpus64.ru

До 2020 года Роскосмос планирует отказаться от ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая потерпела крушение в октябре 2018-ого и не смогла забрать экипаж с Международной космической станции.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Он отметил, что космический корабль "Союз МС" будут запускать с Байконура на ракете "Союз-2.1.а с января 2020 года.

Кроме того, в 2022 году Россия хочет начать испытания ракеты "Союз-5", а в 2023 году осуществить запуск нового корабля "Федерация".

Напомним, 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. На 119 секунде полета произошла авария. Оба астронавта выжили – они приземлились на территории Казахстана. Первый после аварии в Байконуре запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" состоится 16 ноября. Тогда попробуют еще раз отправить ракету на Международную космическую станцию.

Что такое "Роскосмос"?Российская государственная корпорация. Предоставляет услуги по использованию космического пространства, отвечает за международное сотрудничество в реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности. Основная цель "Роскосмоса"  развитие спутниковой системы ГЛОНАСС и расширение международного сотрудничества России в области спутниковых навигационных систем, а также координация работ на космодромах Байконур и Восточный.

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Теги: Новости России Техно Авария ракеты Союз Космос
Источник: Техно
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