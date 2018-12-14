Последний флагман компании HTC смартфон U12 Plus больше нигде не купишь

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HTC сняла с продажи свой последний флагман U12 Plus
HTC сняла с продажи свой последний флагман U12 Plus / Фото из открытых источников

Компания HTC сняла с продажи свой последний флагман HTC U12 Plus. Сейчас смартфона нет в наличии как в официальном онлайн-магазине тайваньской корпорации, так и у рителейров.

О причинах такого шага пока ничего неизвестно. Кроме того, со стороны HTC еще не было никаких комментариев относительно ситуации, пишет Gagadget.

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Специалисты предполагают, что исчезновение из продажи HTC Plus U12 могло произойти из-за обычного сбоя, правда то, что смартфон не купишь у сторонних продавцов наталкивает на разные мысли. Доливает масла в огонь и то, что бывшие флагманы U11 и U11 Plus все еще можно купить.

К слову, ранее компания заявляла, что не перестанет выпускать топовые смартфоны. К примеру, распространилась информация, что HTC U13 будет поддерживать 5G, системы искусственного интеллекта и технологии блокчейна.

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Теги: Техно Смартфоны HTC
Источник: Техно
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