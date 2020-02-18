24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Правильный результат в тестах DxOMark стоит 100 тысяч евро

0 Читати новину українською
Правильный результат в тестах DxOMark стоит 100 тысяч евро / Unsplash

Вскоре после анонса флагманские смартфоны становятся участниками тестирования авторитетной фотолаборатории DxOMark, которая оценивает качество фотосъемки. Однако в объективности экспертов усомнился один из сетевых информаторов, который утверждает, что "правильный" результат тестирования можно получить заплатив значительную сумму.

Как происходит тестирование

Интересно: Фейковые флагманы Huawei и Samsung заполонили AliExpress

Как заявляет китайский инсайдер под псевдонимом Digital Chat Station, для получения высокой оценки производители гаджетов перечисляют в лабораторию в 100 тысяч евро.


Сообщение китайского инсайдера в Weibo

После этого DxOMark якобы высылает производителю рекомендации с лучшими настройками камеры, позволяющими добиться "правильного результата".

Фотографии, которые "далеки от идеала", по данным источника, в заключительный обзор не попадают. Если же вендор отказывается от оплаты, специалисты самостоятельно покупают смартфон и публикуют фактические результаты съемки, не проводя предварительного согласования с брендом.


Свежий рейтинг DxOMark

Что говорят в DxOMark

В середине 2018 года вице-президент DxOMark по маркетингу Николас Тачард заявлял, что лаборатории неоднократно предлагали тестирование смартфонов "на заказ". Но, как уверяет топ-менеджер, эксперты всегда отказываются от подобных предложений, поскольку стремятся к публикации исключительно достоверных результатов.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Доброе утро: яркая подборка приветствий
сегодня
2947
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська 16932
17 февраля 14:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 1233
16 февраля 22:07 10 интересных фактов о Facebook
Ірина Полицька 273
15 февраля 22:05 5 моделей смартфонов до 6 тысяч гривен
Ірина Полицька 718
15 февраля 14:16 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 381
Новости
Больше новостей
Залиште відгук