Правильный результат в тестах DxOMark стоит 100 тысяч евро

Вскоре после анонса флагманские смартфоны становятся участниками тестирования авторитетной фотолаборатории DxOMark, которая оценивает качество фотосъемки. Однако в объективности экспертов усомнился один из сетевых информаторов, который утверждает, что "правильный" результат тестирования можно получить заплатив значительную сумму.

Как происходит тестирование

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Как заявляет китайский инсайдер под псевдонимом Digital Chat Station, для получения высокой оценки производители гаджетов перечисляют в лабораторию в 100 тысяч евро.



Сообщение китайского инсайдера в Weibo

После этого DxOMark якобы высылает производителю рекомендации с лучшими настройками камеры, позволяющими добиться "правильного результата".

Фотографии, которые "далеки от идеала", по данным источника, в заключительный обзор не попадают. Если же вендор отказывается от оплаты, специалисты самостоятельно покупают смартфон и публикуют фактические результаты съемки, не проводя предварительного согласования с брендом.



Свежий рейтинг DxOMark

Что говорят в DxOMark

В середине 2018 года вице-президент DxOMark по маркетингу Николас Тачард заявлял, что лаборатории неоднократно предлагали тестирование смартфонов "на заказ". Но, как уверяет топ-менеджер, эксперты всегда отказываются от подобных предложений, поскольку стремятся к публикации исключительно достоверных результатов.

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