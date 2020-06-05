Компания Huawei представила в Украине новую модель фирменного роутера Huawei B535. Новинка отличается улучшенной производительностью и удобством в использовании.

Чтобы обеспечить фиксированное беспроводное широкополосное соединение, в устройство нужно вставить обычную SIM-карту 4G, передает 24 канал.

Чем интересен

Huawei B535 оснащен модемом LTE CAT-7 и чипом Balong 722 – они поддерживают максимальную скорость загрузки данных до 300 Мбит/сек и отправки до 100 Мбит/сек.

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Таким образом роутер обеспечивает высокую скорость загрузки FHD-видео, а также видеозвонков, файлов и прочего. Для более стабильного соединения устройство автоматически переключается на менее загруженный канал.



Huawei B535 прошел сертификацию о защите данных / Фото: пресс-служба Huawei

Устройство оснащено двойной высокочувствительной антенной, которая обеспечивает на 10% более высокую скорость загрузки по сравнению с аналогами.

Huawei B535 поддерживает два частотных диапазона Wi-Fi – 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также объединяет их в один видимый сигнал, обеспечивая на 30% лучше покрытие. То есть пользователь получает универсальный Wi-Fi без необходимости выбирать лучший сигнал вручную.

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Кроме того, устройство поддерживает технологию Wi - Fi TX Beamforming, что позволяет определять устройства и направлять к ним сигнал. Откорректировать работу устройства можно через приложение Huawei AI life. В частности, здесь можно настроить функцию родительского контроля.

Huawei B535 имеет сертификацию EuroPriSe и соответствует стандартам GDPR (Общего положения о защите данных).

Цена

Роутер официально поступит в продажу в Украине в конце июня. Его рекомендованная стоимость составит 2 999 гривен.