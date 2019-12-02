Представлен фантастический голографический стол ценой 10 тысяч долларов

Австралийская компания Voxon Photonics разработала технологию создания голографических изображений, которые парят в воздухе. Чтобы их увидеть, не нужны очки или гарнитура, а смотреть можно с любой стороны.

Фантастические фильмы давно дразнят нас голографическими столами, за которыми можно играть в трехмерные шахматы или строить планы вторжения в звездные системы. Технологии виртуальной и дополненной реальности уже научились частично воспроизводить эти возможности, но требуют очков или гарнитур, которые затрудняют живое общение между людьми.

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Как работает стол из будущего

Изобретение австралийской Voxon Photonics отличается тем, что не требует никаких дополнительных гарнитур, сообщает New Atlas. Стол VX1 работает почти так же, как в "Звездных войнах", как бы поверх него установлен стеклянный купол. Внутри возникает голографическое изображение размером 18×18×18 сантиметров – это может быть трехмерная фигура, карта игрового мира или визуализация интерактивных данных.

Сами же разработчики описывают эту технологию как трехмерная печать изображений в воздухе. Система разбивает 3D-формы на отдельные горизонтальные слои, а затем проектирует их внутри полусферы со скоростью 30 кадров в секунду. В итоге получается реалистичное изображение, которое парит в воздухе.

Демонстрация работы стола от Voxon:

Реализация проекта

VX1 уже хорошо зарекомендовал себя в отражении данных и графиков, презентаций, демонстрации медицинских снимков и, разумеется, в играх. Система поддерживает игровой движок Unity и способна работать с Kinect, так как стол можно использовать для игр в 3D – от шахмат до Тетриса. Еще одна сфера применения технологии – реклама. Трехмерные фигуры могут появляться на поверхности часов, на столиках в кафе или баре и в салоне автомобиля.

Компания уже разрабатывает голографический видеофон, в котором используется камера Kinect с приставки Xbox. Она транслирует изображение собеседника и создает фигуру из света.

Стол VX1 можно приобрести за 10 тысяч долларов, но пока их изготавливают только по индивидуальному заказу.

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