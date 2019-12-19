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Премиальный электросамокат-рекордсмен оценили в 6000 долларов: характеристики и дата выхода

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Электросамокат Dragonfly / D-Fly Group

Лондонская компания D-Fly Group анонсировала компактный городской электроскутер Dragonfly, который позиционируется как решение премиум-сегмента. Кроме оригинального дизайнерского исполнения, новинка примечательна своими значительными скоростными характеристиками ну и конечно ценой.

Особенности самоката

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Благодаря комбинации двух электродвигателей и легкой карбоновой раме 15-килограммовый электротранспорт способен разогнаться до 60 километров в час на ровном дорожном покрытии. Система управления, расположенная на руле, включает 4,5-дюймовый сенсорный экран с функциями навигации, сообщает Mashable.


Электросамокат способен развивать скорость до 60 км/ч

Без подзарядки скутер способен проехать до 45 километров, увеличить время поездки можно с помощью сменных аккумуляторов – в этом случае пригодится 10-литровый багажник новинки. В качестве опции производитель предоставляет установку "внедорожных" колес, а первые покупатели получат в подарок шлем Lumos Matrix.


Производитель предлагает несколько цветов и "внедорожные колеса", в качестве опции

Дата продаж и цена

Первая партия из 500 экземпляров Dragonfly поступит в продажу следующим летом. Электросамокат уже доступен для заказа при условии внесения депозита в сумме 100 долларов, цена трех– и четырехколесных модификаций составит 5000 и 6000 долларов соответственно.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
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