Презентация Apple 30 октября: что покажет компания

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Презентация Apple 30 октября
Презентация Apple 30 октября

Новая презентация Apple 30 октября начнется в 16:00 по киевскому времени. По слухам, компания должна представить новое поколение iPad Pro и обновить свои компьютеры.

iPad Pro

По слухам, новый iPad Pro должны были презентовать еще в сентябре, вместе с новыми iPhone. Размер нового iPad 2018 должны оставить без изменений: 12,9 дюйма и 10,5 дюйма. И корпус новинки должен стать значительно компактнее, а рамки – тоньше.

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Также есть информация, что Apple оборудуют датчиком Face ID. Кроме того, новый iPad Pro не получит кнопки "домой" и разъем для наушников. Как недавно сообщил программист Стивен Тротон-Смит, iPad Pro 2018 получит интересную функцию – возможность подключения монитора с разрешением 4К.

iPad Pro

Так может выглядеть iPad Pro

MacBook

Было много слухов, что 30 октября компания обновит линейку MacBook Air – это должен быть бюджетный вариант Mac с Retina-экраном диагональю 13 дюймов. Как писало издание Bloomberg, этот ноутбук будет стоить меньше тысячи долларов.

iMac

О новом iMac информации еще меньше, и по предположению экспертов, новинку все же представят 30 октября. Вероятно, аппарат будет работать на процессоре Intel восьмого поколения и чипом T2 для защиты данных.

Mac mini

Apple уже давно не обновляла Mac mini, поэтому можно ожидать, что его новую версию наконец представят сегодня. Однако никаких подробностей до сих пор не известно.

AirPods 2

Наушники AirPods 2 тоже ожидали увидеть на презентации в сентября. Но тогда этого не произошло, поэтому стоит ждать анонса новинки в октябре.

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Теги: Техно Гаджеты Apple
Источник: Техно
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