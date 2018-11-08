Презентовали игровой смартфон Nubia Red Devil с двойной системой охлаждения

Компания ZTE представила новый смартфон под брендом Nubia. Это игровой телефон под названием Nubia Red Devil, который получил 10 ГБ оперативной памяти.

Об этом пишет Gizchina.

Работает новое устройство на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845. А объем флэш-памяти составляет 256 ГБ.

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Интересно, что смартфон получил сразу 2 системы охлаждения: воздушное и жидкостное, что дает возможность снизить температуру на 13,2 градуса для длительных игровых сессий.

Также новинка получила дополнительные игровые кнопки на корпусе, которые позволяют одновременно задействовать в играх четыре пальца.

Nubia Red Devil получил 10 ГБ памяти

Смартфон получил специальный режим Gaming Mode, который повышает производительность процессора, а также включает подсветку на корпусе.

Стоимость этого игрового смартфона составляет 560 долларов (15 700 гривен).

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